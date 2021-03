Scarlet Nexus: pubblicato il quarto dev diary

Bandai Namco, suoi canali social, ha da poco fatto uscire il secondo dev diary di Scarlet Nexus. In questo filmato, il producer Keita Iizuka, il game director Kenji Anabuki e l’art director Kouta Ochiai parlano di OSF (Other Suppresion Force), un corpo composto per combattere gli “Others”, attivo da 567 anni. I componenti hanno poteri superiori a quelli delle persone normali e il voler aiutare la gente è un elemento importante per farne parte. Per non far invecchiare il proprio cervello per combattere gli Others, prendono delle droghe anti crescita che li fanno sembrare più giovani di quello che sono realmente.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Scarlet Nexus arriverà durante l’estate su PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5. Precedentemente era stato pubblicato il primo dev diary, che spiegava il significato del nome del gioco, il secondo raccontava New Himuka e il terzo parlava delle origini e il charater design delgi Others.

Questa la sinossi del gioco attraverso il sito ufficiale di Bandai Namco:

In un futuro lontano, la scoperta di un ormone psionico nel cervello umano permette alle persone di ottenere poteri extra-sensoriali e cambia per sempre il mondo.

Proprio all’inizio di questa nuova era per l’umanità, dei mutanti impazziti noti come Estranei giungono sulla terra, affamati di cervelli umani. A causa dell’estrema resistenza di questi mostri ai metodi di attacco convenzionali, vengono prese misure drastiche per combatterli e salvare l’umanità.

Le persone con abilità mentali particolarmente sviluppate, conosciute come psionici, diventano l’unica possibilità di arginare il massacro. Ancora oggi, gli psionici vengono selezionati in base al loro talento e reclutati nella Forza di Soppressione Estranei (FSE), l’ultima linea di difesa del genere umano.

Gioca nei panni di Yuito Sumeragi, una nuova recluta delle FSE che desidera diventarne un membro d’élite per emulare il soldato che lo salvò quando era bambino. In SCARLET NEXUS, dovrai armarti dell’abilità di psicocinesi per esplorare la città futuristica di New Himuka e scoprire i misteri di un mondo in stile psico-punk in cui coesistono tecnologia e abilità mentali.