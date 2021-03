Rust Console Edition: pubblicato un teaser trailer

Rust, pubblicato nel lontano 2013 esclusivamente per PC tramite la piattaforma Steam, farà il suo debutto su console nel corso dell’anno. Originariamente fissato al 2020, Rust Console Edition è stato posticipato nel mese di dicembre e oggi si ripresenta con un nuovo teaser trailer.

Il trailer in questione, dalla durata di poco meno di un minuto, altro non è che uno showcase di immagini e sequenze inedite per la versione console in arrivo di Rust Console Edition per PlayStation 4 e Xbox One in una finestra non ancora precisata. Trovate il suddetto video in calce, mentre qui trovate la pagina Steam del celebre gioco, attualmente ancora molto attivo tra la community PC.