Final Fantasy VII Remake Intergrade sfrutterà parzialmente le feature del DualSense

La scorsa settimana, grazie all’ultimo State of Play, i fan di tutto il mondo hanno ricevuto tante novità per Final FAntasy VII Remake, soprattutto per quanto riguarda il nuovo contenuto Intergrade in una ri-pubblicazione per la versione PlayStation 5. Ovviamente la domanda sorge spontanea: quali feature del DualSense, il pad innovativo per la next-gen Sony, sfrutterà il titolo?

La risposta arriva direttamente da Tetsuya Nomura tramite un’intervista ai microfoni di Famitsu. Nomura ha, in un certo senso, cercato di nascondere la risposta, fino ad arrivare alla risposta del “parziale supporto dei grilletti adattivi“. Non è chiaro ad oggi se altre feature saranno o meno supportate “parzialmente” e resta da vedere quel “parziale” a cosa si riferisce.

In termini di grafica, illuminazione e texture, sono le migliorie più evidenti in Intergrade, ma anche gli effetti ambientali, come la nebbia, sono stati migliorati ulteriormente per un maggior realismo.

Per quanto riguarda i grilletti adattivi, questi sono parzialmente supportati. Comunque, per tutti i dettagli che ruotano attorno alle feature di PS5, vi chiediamo di attendere per il prossimo titolo, il quale verrà fatto da zero.

Final Fantasy VII Remake Intergrade vedrà la luce il 10 giugno per PlayStation 5. Il gioco “originale” è attualmente disponibile su PlayStation 4 e arriverà sulla next-gen Sony assieme al contenuto aggiuntivo.