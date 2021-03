Katana Zero e Demon Turf classificati dall’ESRB

L’ente ESRB (Entertainment Software Rating Board) ha recentemente classificato due titoli provenienti dal publisher Devolver Digital e team di sviluppo Askiisoft. Le opere in questione sono Katana Zero e Demon Turf (quest’ultimo della Fabraz).

Il primo titolo, classificato per PS4, è già stato pubblicato in passato su Nintendo Switch, PC (tramite GOG, Steam e Humble Store) e Mac nell’aprile del 2019, seguito da una versione Xbox One nel mese di ottobre dello scorso anno.

Per quanto riguarda il secondo invece, classificato dall’ESRB per PlayStation 5, è stato annunciato nell’estate scorsa per Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store). Il tutto si conclude con una netta possibilità (spesso certezza) dell’arrivo delle produzioni nelle rispettive versioni classificate dall’ente. Cosa ne pensate di Katana Zero e Demon Turf?