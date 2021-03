Need for Speed: il nuovo capitolo è stato rimandato

Electronic Arts aveva annunciato lo scorso novembre che ci saremmo dovuti aspettare nuovi titoli di due delle sue serie più longeve e apprezzate, lo sparatutto Battlefield e il titolo dedicato agli amanti delle gare clandestine, Need for Speed, ma sembra che per quanto riguarda il titolo racing bisognerà aspettare più a lungo del previsto.

In una intervista a Polygon infatti, Laura Miele, la chief studios officer di EA, ha dichiarato che Criterion Games, la software house britannica che si occupa del franchise di Need for Speed, sarà impegnata a fornire il supporto a DICE nello sviluppo del nuovo capitolo di Battlefield, e questo farà slittare di un anno il progetto del racing game:

“[Battlefield] sta prendendo forma magnificamente, il team sta lavorando davvero duro, hanno dato il massimo l’anno scorso e sì, abbiamo lavorato da casa. Ed è difficile, è difficile creare giochi da casa, e il team DICE di EA è u po’ stanco. Ma abbiamo un gran gioco con un incredibile potenziale. Giochiamo per vincere; giochiamo per far uscire sul mercato un grandissimo Battlefield.

Non avremmo assolutamente preso una decisione del genere senza prima consultarci con [Criterion] e aver discusso con loro l’impatto che possono aver su Battlefield”

Del resto non è la prima volta che i due developer, Criterion e DICE, lavorano insieme, come ricorda la stessa Miele:

“Hanno lavorato a [Star Wars] Battlefront, hanno lavorato su alcuni Battlefield, e c’è un rapporto di collaborazione stretta con DICE. Sono fiduciosa che questa collaborazione sarà positiva anche per loro”

La decisione di EA ha ancora più senso se si considera che la società di Redwood City ha da poco acquisito Codemasters, che si sarebbe subito messa al lavoro su un nuovo titolo racing, per cui ha perfettamente senso aspettare prima di far uscire un nuovo Need for Speed. E a coloro che ipotizzavano che la serie di Criterion potesse essere affidata alla stessa Codemasters o addirittura accantonata, Miele ha risposto così:

“[Criterion] possiede il franchise di Need for Speed; perciò hanno realizzato la rimasterizzazione. Tutto ciò che riguarda il brand di Need for Speed è una loro responsabilità, o comunque deve passare attraverso di loro per assicurarsi che siano d’accordo”

Dunque, per sapere qualcosa di più del racing game di Criterion Games ed Electronic Arts bisognerà attendere il nuovo anno, dopo l’uscita (prevista per l’autunno) di Battlefield. Per il momento si sa soltanto che il nuovo Need for Speed uscirà per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC.