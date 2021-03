Forever Entertainment svilupperà i remake di IP Square Enix

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno da Panzer Dragoon Remake, rilasciato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (via Steam e GOG) e Google Stadia, Forever Entertainment, lo studio polacco autore, tra gli altri, anche di Green Hell e Hollow, ha in serbo un nuovo progetto in collaborazione con Square Enix.

Come annunciato nella giorata di oggi infatti, Forever Entertainment ha raggiunto un accordo con il gigante nipponico per sviluppare una serie di remake delle sue IP. Square Enix, che è tra le società più floride dell’industria videoludica, possiede alcuni dei franchise più noti al mondo, tra cui spiccano quelli di Dragon Quest, Kingdom Hearts e Final Fantasy (del cui settimo capitolo vedremo presto il remake).

Per quanto riguarda quali saranno i titolo interessati da questo accordo, Forever Entertainment lo rivelerà più avanti, al lancio di una campagna di marketing a livello globale. Per il momento il developer polacco ha solo svelato che i suoi remake delle proprietà intellettuali firmate Square Enix saranno fedeli agli originali per quanto riguarda il gameplay e gli scenari, ma avranno una grafica migliorata per adattarsi agli standard della nuova generazione. Come parte dell’accordo, Forever Entertainment otterrà il 50% del ricavato sulla vendita di ogni copia dei titoli remakeper tutte le piattaforme.