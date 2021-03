L’attacco dei giganti: il doppiatore di Connie racconta la sua scena più difficile

L’ultima stagione dell’anime de L’attacco dei giganti continua filata verso la sua conclusione, ma, mentre ancora i fan si chiedono come riuscirà lo studio d’animazione MAPPA ad adattare l’intero arco narrativo finale dell’opera di Hajime Isayama, c’è chi sta ancora facendo i conti con le scene più tristi degli scorsi episodi. Attenzione, da questo punto in poi l’articolo contiene spoiler!

Sono passate settimane infatti da quando abbiamo visto la tragica morte di Sasha Blouse nell’anime, un evento sconvolgente che ancora negli ultimi episodi ha fatto sentire i suoi strascichi. Non è un mistero che tra i personaggi più affezionati a Sasha ci fosse Connie Springer, suo compagno di plotone da anni, che immediatamente prima dello sparo che le ha tolto la vita l’aveva stretta a sé in un abbraccio carico di significato e affetto.

In occasione dell’uscita dell’ottavo episodio doppiato su Toonami, il doppiatore americano di Connie, Clifford Chapin, ha voluto condividere con i fan de L’attacco dei giganti quanto sia stata difficile per lui quell’ultima scena, quella battuta finale in cui Connie annuncia la morte di Sasha a tutti gli altri:

“Quest’ultima scena è stata davvero pesante da registrare. Ci ho canalizzato un sacco dei miei sentimenti per la morte di Brad Venable un mese fa. Spero soltanto di averlo reso fiero di me”

La morte di Brad Venable, un’icona tra i doppiatori americani grazie anche al suo impegno nell’insegnamento, ha profondamente scosso i colleghi. Mancato lo scorso 8 gennaio all’età di 43 anni, Venable era noto per i suoi doppiaggi in Final Fantasy VII, Devil May Cry 5, ma anche nel film Pokemon Detective Pikachu e in anime come Dragonball Super, Ghost in the Shell, One Piece e nello stesso L’attacco dei giganti, dove aveva prestato la voce a Daz.

Non sorprende dunque che in quella che è probabilmente una delle scene più tristi della serie, Chapin abbia riversato tutta la tristezza della sua perdita.

Voce nota nel mondo del doppiaggio degli anime, Chapin presta la voce a Connie Springer fin dal 2014 (data della prima stagione de L’attacco dei giganti). Tra i suoi altri lavori ricordiamo Overlord (dove interpreta Peter Mork), Black Clover (in cui dà la voce a Langris Vaude), Neon Genesis Evangelion (con il doppiaggio di Kaworu Nagisa per Netflix) ma soprattutto My Hero Academia, dove interpretail rivale del protagonista, Katsuki Bakugo.