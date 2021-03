The Falcon and the Winter Soldier: parla Sebastian Stan

The Falcon and the Winter Soldier è la prossima serie tv targata Marvel Studios che arriverà a marzo, quasi subito dopo la fine di WandaVision. Il serial, che debutterà sulla piattaforma digitale Disney+, esplorerà il rapporto tra Bucky Barnes e Sam Wilson e fargli vivere un’avventura adrenalinica ambientata subito dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

In una nuova intervista con il magazine D23 Disney, Sebastian Stan ha parlato di ciò che dovremo aspettarci dal suo Bucky Barnes nella serie tv della Marvel: “le ultime volte che lo abbiamo visto è stato coinvolto in alcune guerre tipo Infinity War ed Endgame. Ma quando le guerre finiscono? Torna ai suoi demoni e pensa: ‘ed ora? Chi sono? Che farò? Quando non c’è una guerra da combattere, chi sono io?’. Quando lo incontriamo è un disastro, è una sorta di lupo solitario ed è una cosa che amo di lui. E’ un tizio ‘vecchio’, con certi ideali, ed ora deve tornare nel presente e ristabilire sé stesso in un mondo che non gli è familiare. Ricordatevi che tutta la sua vita era Steve Rogers, ed ora che lui non c’è più c’è un senso di solitudine che lo affligge. E’ stato bello esplorare tutte quelle parti che non abbiamo mai potuto veramente esplorare nei film precedenti. Avere sei ore a disposizione è stato bello, poter finalmente mostrare lati di lui che non avevamo mai visto”

The Falcon and the Winter Soldier arriverà a marzo su Disney+.