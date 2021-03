Spider-Man: i Russo vs. Sony per Tom Holland

Spider-Man ha dovuto affrontare una strada lunga e tortuosa per arrivare nel Marvel Cinematic Universe. Ricorderemo tutti, il contratto stipulato dai Marvel Studios con la Sony per ottenere il personaggio di punta nel loro Universo Cinematografico. Ed ora i fratelli Russo, che hanno introdotto questa nuova iterazione in Captain America: Civil War del 2016, hanno svelato un retroscena interessante sul casting di Spidey.

In un’intervista condotta da GQ Magazine, i Russo hanno svelato che la Sony non è stata immediatamente convinta del casting di Tom Holland nei panni dell’eroe Marvel: “abbiamo parlato di Holland con Kevin Feige e la Marvel ed erano eccitati, poi siamo andati alla Sony… e ci hanno detto ‘pensiamoci un minuto’. Abbiamo avuto un po’ di resistenza dalla loro parte. C’è stata una lotta, la Sony aveva puntato i piedi per terra. Abbiamo sempre avuto un gran rapporto con Kevin e con la Marvel per via di The Winter Soldier che aveva fatto meglio al box-office del suo predecessore e ci hanno affidato Civil War. E la Sony ci ha guardati dicendoci ‘ecco a voi Spider-Man, avete il tocco del Re Mida, ci fidiamo di voi’, eppure erano reticenti, nervosi nel prendere una decisione che potesse costargli milioni di dollari, se non miliardi. Era la prima volta che sceglievano un attore cosi giovane per il ruolo di Spider-Man ed erano nervosi. Avevano sempre scelto attori adulti che interpretavano una versione giovane del personaggio ed erano nervosi”

Spider-Man: No Way Home arriverà a dicembre nei cinema per la regia di Jon Watts. Oltre ad Holland torneranno Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Angourie Rice, Tony Revolori, Jamie Foxx, Alfred Molina e Benedict Cumberbatch.