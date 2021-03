The Falcon and the Winter Soldier: news su Zemo

The Falcon and the Winter Soldier debutterà a marzo su Disney+. Il serial è il nuovo prodotto dei Marvel Studios ambientato dopo Avengers: Endgame e sarà incentrato sul rapporto tra Bucky Barnes e Sam Wilson. Ma non solo: da Captain America: Civil War tornerà anche il personaggio di Zemo, interpretato ancora una volta da Daniel Bruhl. Forse l’unico – a parte Thanos – che sia veramente riuscito a sconfiggere gli Avengers, Zemo tornerà con un nuovo piano.

In una nuova intervista con il magazine D23 Disney, Kari Skogland ha anticipato: “è davvero eccitante riportarlo nel MCU perché lo hanno lasciato in un ‘posto oscuro’, ed è interessante affrontare con lui questo viaggio. La cosa bella di lavorare con Daniel Bruhl e con gli altri è che procediamo in questo viaggio inaspettato e scopriamo delle cose su Zemo che non prevedevamo. Come risultato, siamo soddisfatti che il personaggio sia molto più complesso di quanto lo fosse originariamente. “.

Anthony Mackie ha aggiunto: “dopo il Blip, la domanda più grossa è ‘come ci adattiamo?’. E Zemo ritorna e prova ad adattarsi. E molto velocemente diventa cattivo, il che è un problema“. Sebastian Stan spiega: “Bucky e Zemo hanno un conto in sospeso l’uno con l’altro, ma anche con il mondo intero. Per me la sua inclusione nello show era inevitabile“.