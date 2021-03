Jujutsu Kaisen: Gege Akutami promette che presenterà i genitori di Yuji

Anime rivelazione del 2020 e fresco vincitore del premio come anime dell’anno Crunchyroll Anime Awards, Jujutsu Kaisen è senza dubbio uno dei grandi successi che faranno i futuro di quest’industria. La serie, prodotta da MAPPA (lo stesso studio di The God of High School e della quarta stagione de L’attacco dei giganti), sta spopolando, grazie anche al lavoro straordinario del creatore del manga, Gege Akutami.

Intervistato recentemente sulla tv giapponese, il mangaka ha voluto rilasciare qualche piccola anticipazione sulla sua opera, che non ha potuto che infiammare il fandom di Jujutsu Kaisen. Sembra infatti che Akutami voglia accontentare i fan e inserire nell’opera due personaggi dei quali, da lungo tempo, i lettori vogliono scoprire qualche dettaglio.

Stiamo parlando dei genitori di Yuji Itadori, il protagonista dell’opera, che non si sono ancora mai visti all’interno del manga. Durante l’intervista infatti, Akutami ha detto che è nei suoi piani inserire presto qualcosa sui genitori di Yuji, e anche se non si è sbottonato ulteriormente, i fan dell’opera hanno accolto la notizia con soddisfazione.

L’interesse per i genitori di Yuji, e dunque per la sua discendenza di sangue, è nata dalla reticenza con cui il personaggio stesso affronta il suo passato. I tentativi del nonno di parlargli di suo padre e di sua madre e la ferma decisione del protagonista di non volerne sapere nulla, hanno convinto i lettori che ci sia un mistero che è necessario svelare dietro alla nascita del ragazzo. Secondo molti scoprire qualcosa sui genitori di Yuji potrebbe anche far capire qualcosa di più sulle capacità sovrumane che il giovane ha sempre dimostrato, anche prima di unirsi alla potentissima Maledizione Sakuna.

Voi cosa ne pensate? Qual è il mistero dietro la nascita di Yuji? Per scoprirlo continuate a seguire l’anime di Jujutsu Kaisen, disponibile su Crunchyroll, mentre tutte le news e le novità le potete trovare qui, su Gamesvillage.it!