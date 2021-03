Miss Marvel: Alysia Reiner è nel cast

Miss Marvel sarà uno dei prossimi show targati Marvel Studios a debuttare sulla piattaforma digitale Disney+ e che fa parte della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Ma Iman Vellani, la nostra protagonista che si calerà nei panni di Kamala Khan, non sarà sola. Infatti il cast si arricchisce ogni giorno di più.

The Direct ha svelato, infatti, che l’attrice Alysia Reiner è entrata nel cast in un ruolo ancora top-secret e non svelato ufficialmente. Reyner è stata vista nella serie-cult Orange is the New Black. Secondo i report, potrebbe interpretare una delle professoresse di Kamala Khan all’interno dello show ma sono solo speculazioni da parte del sito web.

Bisha K. Ali è la showrunner della serie tv della Marvel, la serie prodotta da Kevin Feige per Disney+ che dovrebbe debuttare entro fine anno sulla piattaforma digitale. Tra i registi della serie Adil El Arbi and Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy. La protagonista nei panni di Miss Marvel, come dicevamo, sarà interpretata da Iman Vellani che, dopo la serie stand-alone, apparirà al fianco di Brie Larson e di Teyonah Parris in Captain Marvel 2.