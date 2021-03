The Falcon and the Winter Soldier: parla Anthony Mackie

The Falcon and the Winter Soldier è il secondo show dei Marvel Studios a debuttare dopo WandaVision su Disney+, e sarà ambientato dopo Avengers: Endgame e, dunque, nella Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

In un’intervista con The Direct, Anthony Mackie ha parlato del suo Sam Wilson ed ha svelato qualche dettaglio sullo show: “ho potuto leggere l’intera sceneggiatura! E’ quello il bello di essere il protagonista… puoi leggere l’intero copione e parlare con gli sceneggiatori. Penso che la gente ami che Sam sia una persona qualunque. Non ha ottenuto un supersiero né i superpoteri. Nulla. E’ solo un tizio qualunque che si ritrova in una situazione folle. Sam è sempre Sam. Il modo in cui è stato scritto e in cui l’ho interpretato è sempre Sam. La cosa bella di questa serie è che scaveremo nel suo passato, la sua vita, chi è, cosa lo ha fatto diventare il Sam Wilson che tutti conosciamo”

Lo show debutterà su Disney+ a marzo, quasi immediatamente dopo la fine di WandaVision.