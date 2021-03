My Hero Academia: nasce una nuova alleanza tra eroi!

In My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha voluto presentare una società in cui oltre l’80% della popolazione è in possesso di una unicità, un superpotere detto Quirk. Intorno a questo intrigante (ma non certo innovativo) punto fermo, il mangaka ha saputo creare un universo complesso e variegato, fatto non soltanto di combattimenti, ma anche di personaggi colorati, interessanti e divertenti, di una società che si crede invincibile e inattaccabile eppure non è mai stata così tanto fragile, di figure complesse e tormentate, da una parte e dall’altra della metaforica barricata.

Per questo My Hero Academia ha riscosso un così grande successo. E per questo tanti fan stanno adorando (nonostante il dolore e le lacrime) anche questa svolta più “dark” che il manga ha intrapreso negli ultimi tempi. Attenzione però, da questo punto in poi l’articolo contiene degli spoiler!

La guerra tra gli eroi e l’Unione dei Villain è stata devastante, e il Giappone sta ancora facendo i conti con i danni e le ferite, non solo fisiche, che essa ha portato. Oltre alla morte di alcuni, amatissimi eroi professionisti e alla distruzione infatti, è stata la società stessa fondata sugli eroi a subire un colpo decisivo nella sua credibilità.

La rivelazione dell’identità di Dabi, così come del torbido passato di Hawks hanno lasciato segni più profondi che qualsiasi ferita, generando sfiducia e diffidenza da parte della popolazione nei confronti dei pro-heroes. Alcuni di questi si sono ritirati, non riuscendo a sostenere il peso che gravava sulle loro spalle, altri però, hanno deciso di continuare a combattere, nonostante l’evasione di massa dal Tartaros sia arrivata a complicare ancora di più la situazione.

Nel capitolo 303 infatti, dopo che Endeavor e la sua famiglia hanno terminato l’ordalia di un doloroso viaggio nel passato, fanno il loro ingresso altri due eroi di massimo livello nell’intero Giappone. Si tratta di Hawks e Best Jeanist, che decidono di unirsi all’attuale eroe numero uno per fermare i piani di Dabi, e con lui di tutta l’Unione dei Villain.

Insomma, uno spiraglio di luce comincia a intravedersi tra le nuvole di questo fosco periodo. E questa nuova alleanza di eroi potrà diventare un nuovo motivo di speranza per tutti!