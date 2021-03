New Pokémon Snap Anteprima: il nuovo Poké-watching

Dopo venticinque anni di successi nel mondo dei videogiochi il brand dei mostriciattoli tascabili di Game Freak ha scelto una serie di omaggi per il proprio anniversario che vanno a toccare molte delle incarnazioni che hanno reso famosi Pikachu e le altre creature. New Pokémon Snap rappresenta il primo dei titoli che compone il terzetto di celebrazioni per questa ricorrenza storica che si completerà nei prossimi mesi con l’edizione rimasterizzata di Pokémon Diamante e Perla e il nuovissimo titolo dal sapore action adventure annunciato per il 2022.

Mentre quindi si attende l’arrivo della doppia remaster che verrà pubblicata a fine 2021 e in attesa di scoprire dettagli succosi relativa al titolo Pokémon del prossimo anno, tutti gli appassionati delle creature tascabili di Game Freak a partire dal 30 aprile 2021 potranno immergersi in una rilassante caccia allo scatto migliore all’interno degli habitat naturali in cui vivono e pascolano schiere di Eevee, Pichu, Pinsir e non solo. Un ritorno da un passato lontano oltre vent’anni e che non ha avuto che un unica incarnazione precedente su Nintendo 64. Il viaggio in questo nuovo parco divertimenti per fotografi naturalisti è quasi pronto.

New Pokémon Snap: fotografie e poco altro

Nel tirare fuori con forza i ricordi adolescenziali associati al primo Pokémon Snap mi trovo in enorme difficoltà e con sentimenti contrastanti. Erano gli albori della terza dimensione e vedere i Pokémon prendere forma in maniera mai vista fu entusiasmante. Lo Snap di quel tempo era l’antipasto che preparava al piatto forte (Pokémon Stadium). Questa nuova versione del gioco invece arriverà in un momento in cui tutto è già arrivato, tutto si è già visto e non ci sono scenari, modelli o panorami che credo possano coinvolgere il giocatore al punto da sentire il cuore battere. Vedere nuovamente sostituita la Pokéball con una fotocamera pare essere anacronistico oltre che poco intrigante e capire il senso di questa scelta risulta difficile. A quale scopo proporre questa nuova esperienza da Poké-watching?

In realtà bisogna ammettere che il gameplay proposto da New Pokémon Snap sembra presentarsi, oggi come allora, come una rilassante scampagnata nella natura che vuole dare modo anche ai giocatori meno appassionati di statistiche, lotte, allevamento e competitivo di godersi la colorata pace nei Pokémon allo stato brado. Nonostante non sia stato mostrato ancora molto sembra che le meccaniche di gioco siano rimaste inalterate. Ad ogni nuovo breve viaggio, la navicella che trasporta nella natura si muoverà in maniera autonoma lungo dei binari stabiliti lasciando al giocatore come unica scelta la direzione verso cui puntare l’obiettivo e scattare l’immagine. In realtà si è visto ed è quindi certo che saranno presenti le mele per attirare l’attenzione dei Pokémon selvatici e poter scattare la foto migliore. Pare giusto aspettarsi che la quantità di oggetti a disposizione per interagire con l’ambiente e le creature sarà aumentato per poter provare a dare un minimo di varietà al gameplay. Tra questi ci saranno le nuovissime Sfere Lumina capaci di illuminare i Pokémon con una etereo alone che ne enfatizza le forme.

Lo scatto migliore sarà per i social

Il mezzo di trasporto adibito a queste visite all’interno di quello che ha tutta l’aria di essere uno Jurassic Park a tema Pokémon ha caratteristiche futuristiche così come il poco di equipaggiamento che è stato mostrato nel trailer. A fare da contraltare a tutta questa tecnologia si è intravisto un campo base fatto di legno come a voler sensibilizzare sull’importanza di ridurre l’impatto ambientale della tecnologia sulla natura. Congetture sui significati intrinsechi di New Pokémon Snap a parte, sono stati mostrati i parametri con cui verranno valutate dal professore le immagini scattate e poste alla sua attenzione che non sembrano aggiungere particolari differenze rispetto al passato. A questa valutazione singola si andranno ad aggiungere tutte le valutazioni che verranno dalla sezione online, citata tra le funzionalità sul sito ufficiale del gioco, che permetterà di mettere in mostra le proprie opere e farle votare da altri giocatori fino diventare popolari nella community di aspiranti poké-zoologi.

Una piccola ma fondamentale feature è rappresentata dalla possibilità di entrare in quella che ha tutte le caratteristiche della modalità foto, vista spesso nel mondo dei videogiochi negli ultimi anni, che permetterà di modificare angolazioni ed effetti dello scatto e addirittura aggiungere sticker ed elementi per decorare ulteriormente la foto. Questa caratteristica potrebbe diventare una piacevole aggiunta. Tuttavia pare difficile aspettarsi che il gioco possa offrire qualcos’altro per quel che concerne il gameplay.

New Pokémon Snap: dalle vette agli abissi

Ma aspettarsi qualcosa di più da questa avventura sarebbe una grande pretesa. Anche la quantità di Pokémon da poter catturare nel proprio rullino non dovrebbe essere molto ampia. Per fortuna la sensazione è che le animazioni delle creature siano molto complesse e articolate e diano loro un maggiore senso di vita. La loro interazione con l’habitat circostante purtroppo sembra tuttavia essere molto scarna e gli scenari paiono molto statici, quasi dei fondali come a voler marcare il loro ruolo di fondali da cartolina.

Nel parlare degli scenari si può notare già nel video di presentazione all’interno dell’evento celebrativo che si potranno attraversare molte ambientazioni deverse. Dal deserto alla foresta, dalle montagne fino ai fondali marini, l’esplorazione della regione di nuova regione di Lentil, seguirà la differenziazione di latitudini e flora tipiche del brand Pokémon. Il motore grafico sembra quello di Let’s Go Pikachu e Eevee, anche se rispetto al titolo citato si è visto che in alcuni frangenti gli effetti di luce sono molto più curati e le ombre molto ben realizzate. Il rischio è che questa qualità grafica sia parte delle scene realizzate in CG e non del gameplay vero e proprio. Questo nuovo Snap sarà quindi forse un gioco più per gli occhi che per il pad, un’esperienza più da vedere (e fotografare) che da giocare veramente.

Da un gioco come New Pokémon Snap non ci si può aspettare molto più di quello che una prima impressione può dare. Anche con le interessanti aggiunte che questa nuova incarnazione dello spin-off ha inserito, questa catalogazione fotografica di Pokémon sembra avere poco da offrire a meno che non si sia alla ricerca di un’esperienza estemporanea senza un livello di sfida eccessivo e con un’anima quasi bucolica da vacanza naturalistica. Del resto non tutta la serie Pokémon può puntare alla complessità e profondità delle lotte e del competitivo. La sensazione iniziale è quindi quella di avere tra le mani un prodotto piccolo pensato per i più piccoli, senza pretese e senza grandi aspirazioni con una bella veste grafica indosso, ma non molta cicca da spolpare.