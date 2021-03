Dead Island 2 è diventato un titolo in sviluppo su next-gen?

No, non ci siamo dimenticati di Dead Island 2, nonostante il titolo sia stato annunciato la bellezza di 7 anni fa e da allora non ha ricevuto più comunicazioni ufficiali, trailer o gameplay, se non leak di vecchie build. Di recente però sono emersi alcuni dettagli molto importanti, come sottolineato dall’utente Twitter “MauroNL” (i suoi tweet sono disponibili in calce alla notizia).

Il team di sviluppo Dambusters Studios, l’ultimo studio che si è accollato l’onere di realizzate il gioco, ha diffuso un annuncio di lavoro dove viene indicato lo sviluppo di un titolo AAA destinato a console di nuova generazione e PC. Dead Island 2 non viene menzionato in alcun modo nell’annuncio, ma allora perché un team che sta realizzando il sequel della serie survival-horror dovrebbe mettersi a lavorare ad altro, se il gioco non è stato cancellato ufficialmente? L’ipotesi più plausibile è che lo sviluppo dell’FPS-zombie possa essere stato trasferito su console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S (e PC ovviamente), lasciandosi alle spalle le piattaforme ormai old-gen. Se ciò dovesse essere vero però, difficilmente assisteremo alla sua pubblicazione prima del 2022/2023.

Dead Island 2 is moving to a release on PlayStation 5, Xbox Series X|S and PC only. Current developer Dambuster Studios lists the game for "Next Gen Consoles and PC platforms". The studio is also hiring for programmers with experience in DirectX 12 and DirectX Ray Tracing.

"Experience with DXR and compute are a must, as you will be heavily involved in raising our visual bar on high-end platforms using the latest rendering technologies." Dead Island 2 is being built using Unreal Engine 4. Dambuster took over development in August 2019.