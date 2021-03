Genshin Impact: le novità del prossimo aggiornamento

MiHoYo ha rivelato diversi cambiamenti in arrivo, con l’aggiornamento 1.4 di Genshin Impact, in un confronto tra giocatori e sviluppatore: uno dei più grandi cambiamenti riguarda il sistema Condensed Resin. miHoYo dovrebbe annunciare molto presto uno stream Sneak Peek per Genshin Impact ver 1.4. Oggi, 2 marzo, il gioco aggiungerà il nuovo personaggio Hu Tao attraverso un nuovo banner . Anche lo stendardo Staff of Homa è in corso. Recentemente è stato anche rivelato un nuovo aggiornamento per HoYoLAB Community, ma i giocatori di PS4 non sono entusiasti dell’iniziativa.

Nel confronto lo sviluppatore ha chiarito la questione riguardante i frammenti di Condensed Resin, dichiarando che nel prossimo aggiornamento, il oro utilizzo migliorerà il gameplay nei Domains e i giocatori non vedranno più i messaggi che informano il Traveler di non avere abbastanza resina. Con l’aggiornamento 1.4, i giocatori che hanno raggiunto AR 60 (Adventure Rank o Grado Avventura), possono ottenere Mora ogni volta che guadagnano punti EXP.

Lo sviluppatore ha in mente qualcosa di innovativo per permettere ai Travelers di abbassare il loro livello mondiale: per maggiori informazioni ha invitato i giocatori allo Stream Sneak Peek programmato per parlare delle novità sull’aggiornamento 1.4: si è parlato anche di migliorare il sistema di potenziamento delle armi (come Enhanced, Refine e Ascend) e di migliorare le prossime versioni di Craft, soprattutto in modalità Co-Op (Multigiocatore).

Il team di sviluppo è a lavoro per migliorare anche Spiral Abyss e di una nuova funzione per controllare le posizioni degli altri giocatori quando si entra in modalità Co-Op. Inoltre sarà migliorato anche l’Element Skill di Xiao, che non genererà più particelle elementali, finché indossa la maschera da yaksha, quando attiva Bane of All Evil e usa Lemniscatic Wind Cycling. Genshin Impact è al momento disponibile per android iOS, PC, PS4, PS5 e una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.