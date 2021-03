The Sinking City: Nacon accusato di aver venduto copia pirata su Steam

Frogwares, lo sviluppatore di The Sinking City, ha accusato l’editore del gioco, Nacon, di piratare il gioco e di averne venduto una copia modificata su Steam. Frogwares chiede inoltre ai giocatori di non acquistare la versione di The Sinking City attualmente disponibile su Steam, dicendo che Nacon ha utilizzato metodi illegali per ottenerla. Secondo Frogwares, The Sinking City ha incontrato una serie di problemi durante la sua fase di sviluppo, provocando controversie in aula tra la società di sviluppo e l’editore Nacon. Risalente al 2019, Nacon avrebbe tentato di rivendicare l’IP per Sinking City al momento del lancio del gioco. Oggi, Frogwares ha caricato un video su YouTube insieme a un post sul blog che spiega come è stato ingannato dall’editore francese.

Il video mostra la versione di Frogwares di Sinking City e la presunta versione pirata che si avvia, e la versione Steam di Sinking City non contiene più un’animazione del logo di Frogwares, tra le altre differenze che in apparenza sono cambiate, è stata fatto notare la modifica del codice di gioco. Il post afferma come Nacon, dopo aver comprato il titolo sul sito Gamesplanet abbia fatto ricorso ad una chiave segreta, creata da Frogwares e piratata dallo stesso editore: la maggior parte del gioco, infatti, utilizza da un sistema di crittografia Epic Unreal Engine. Frogwares afferma di essere a conoscenza di come Nacon è stato in grado di ottenere la chiave di crittografia e prevede di utilizzare queste informazioni in contenzioso.

Lo sviluppatore spiega che Steam non è stato informato della versione pirata e The Sinking City sembrava del tutto legittimo dal punto di vista della piattaforma di pubblicazione. Nacon, secondo Frogwares, ha piratato il gioco per ingannare i suoi partner, incluso Steam. Questa versione Steam di The Sinking City elimina anche tutti i risultati che Frogwares ha creato, e lo sviluppatore afferma che hanno ancora piena fiducia in Steam. Nel frattempo, Nacon afferma che questo è dovuto al fatto che Frogwares si rifiuta di supportare il lancio di Sinking City. L’editore si difende in un comunicato su Steam, dicendo che Frogwares sta facendo la parte della vittima e sta tentando di modificare il contratto, nonostante i tribunali francesi si siano pronunciati a favore di Frogwares in passato. The Sinking City è ora disponibile su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.