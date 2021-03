Enlisted: la closed beta per PS5 inizia dal 2 marzo

L’editore Gaijin Entertainment e lo sviluppatore Darkflow Software pubblicheranno lo sparatutto in prima persona online della seconda guerra mondiale Enlisted per PlayStation 5 in closed beta a pagamento il 2 marzo. La closed beta di Enlisted è stata lanciata per la prima volta per PC tramite e Xbox Series a novembre 2020. Dopo il periodo della beta , accessibile acquistando uno dei Founder’s Pack del gioco, Enlisted sarà disponibile come titolo free-to-play. La closed beta durerà almeno per tutta la primavera. In tutti i Pack la squadra premium, i soldati al suo interno e le armi hanno tutti il ​​livello massimo immediatamente dopo l’acquisto, mentre le unità Premium ricevono il 100% di esperienza in più in battaglia. Di seguito una panoramica dei Founder’s Pack tramite Play Station Store:

In Armed to the Teeth trovi tutti i contenuti presenti negli altri Pack. Nello specifico in questo DLC, oltre ad un’unità premium dell’83a divisione di fanteria del 330° reggimento di fanteria dell’esercito americano nella campagna di Normandia, potrai contare su un’unità premium della 77a divisione di fanteria del 177° reggimento del gendarme da campo della Wehrmacht nella campagna di Normandia. Avrai a supportati una squadra premium del 449° reggimento di fanteria della 144a divisione di fanteria dell’Armata Rossa per le forze armate sovietiche nella campagna di Mosca, e Infine potrai contare su una squadra premium del 75° reggimento di fanteria nella 5a divisione di fanteria per le forze della Wehrmacht nella campagna di Mosca.

Nei singoli Pack avrai a disposizione i contenuti per determinate unità. Nella German Squad è inclusa una squadra premium del 75° reggimento di fanteria nella 5a divisione di fanteria per le forze della Wehrmacht nella campagna di Mosca. Nella Battle of Moscow: USSR Squad puoi trovare una squadra premium del 449° reggimento di fanteria della 144a divisione di fanteria dell’Armata Rossa per le forze armate sovietiche nella campagna di Mosca. Mentre nella German Squad avrai a disposizione un’unità premium della 77a divisione di fanteria del 177° reggimento del gendarme da campo della Wehrmacht nella campagna di Normandia. Infine la US Squad include un’unità premium dell’83a divisione di fanteria del 330° reggimento di fanteria dell’esercito americano nella campagna di Normandia.