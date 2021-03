Black Legend: in arrivo il 25 marzo su console e PC

Il dark RPG Black Legend verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 25 marzo, ha annunciato lo sviluppatore Warcave. Di seguito una panoramica del gioco:

Guida uno squadrone di mercenari nella città maledetta di Grant per aiutare una resistenza in lotta contro un culto mortale di fanatici. Esplora le profondità della città per sradicare la follia che infligge nebbia che avvolge le strade in questo emozionante gioco di ruolo strategico a turni con storia alternativa!