Ant-Man 3: T.I. Harris non sarà nel film

Ant-Man 3 – a.k.a. Ant-Man and the Wasp: Quantumania – perde uno dei suoi comprimari. Lo ha svelato in esclusiva il The Hollywood Reporter: l’attore e rapper T.I. Harris non sarà nel cast della pellicola. Nei primi due capitoli della saga dei Marvel Studios, il rapper aveva interpretato il personaggio di Dave, uno degli amici del protagonista Scott Lang (Paul Rudd): del gruppo fanno parte anche Luis (Michael Peña) e Kurt (David Dastmalchian).

Questa notizia arriva dopo le accuse rivolte sia a T.I. Harris che a sua moglie, Tameka “Tiny” Harris. I due sarebbero stati accusati da ben undici donne, nel periodo che va dal 2005 al 2018, di svariati capi di accusa tra i quali sequestro di persona, abusi sessuali, minacce, ingestione forzata di sostanze illegali. Sebbene THR non sappia se l’esclusione di T.I. da Ant-Man 3 sia dovuta proprio a queste accuse, Variety afferma che il personaggio non era mai stato incluso nel film e il rapper non era più sotto contratto con la Marvel dai tempi dell’uscita del sequel del 2018.

Seguito di Avengers: Endgame, il film non ha ancora una data di uscita ufficiale e si vociferi che possa arrivare tra il 2022 ed il 2023. Peyton Reed tornerà alla regia con Paul Rudd ed Evangeline Lilly protagonisti. Tra i ritorni confermati anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer mentre Jonathan Majors interpreterà il villain, Kang il Conquistatore. L’attrice Kathryn Newton interpreterà – dopo il recasting – il personaggio di Cassie Lang. Jeff Loveness (Rick & Morty) ha scritto la sceneggiatura.