NACON annuncia il Pro Compact Controller per Xbox

NACON è estremamente orgogliosa di annunciare che il Pro Compact Controller per Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10 sarà disponibile in Europa dal 15 marzo. Questo controller cablato personalizzabile è il primo accessorio della nuova linea di periferiche “Designed for Xbox” di NACON.

Yannick Allaert, direttore dello sviluppo degli accessori di NACON, ha dichiarato:

Il Pro Compact Controller ha davvero beneficiato dell’esperienza combinata di tutti i nostri team. Si distingue per la qualità strutturale e per tutte le opzioni di personalizzazione che offre tutto ciò che ci si aspetta da un controller professionale. Dopo molti mesi di duro lavoro, siamo orgogliosi e ansiosi di lanciare questa nuova entusiasmante gamma per la community Xbox.



Il Pro Compact ha tutte le funzionalità tradizionali dei controller wireless Xbox di nuova generazione in Standard Mode, ma i giocatori potranno anche giocare con le proprie impostazioni in Advanced Mode. L’app Pro Compact*, che può essere scaricata per console Xbox e Windows 10 PCs dal Microsoft Store, può essere usata per configurare la mappatura dei pulsanti e regolare la sensibilità di ogni stick e trigger attraverso vari profili preimpostati.

Ci sono ulteriori impostazioni per invertire le posizioni degli stick, scegliere tra un D-pad con 4 o 8 direzioni e disattivare i motori di vibrazione. I giocatori possono quindi adattare facilmente il Pro Compact al loro stile di gioco direttamente dalla loro Xbox Series X|S, Xbox One o PC Windows 10.

Il Pro Compact Controller fornisce un’esperienza di gioco ugualmente migliorata su Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10 offrendo, per la prima volta su un controller, l’accesso a Dolby Atmos For Headphones. La tecnologia audio Dolby Atmos offre un vero vantaggio competitivo per i giocatori, permettendo loro di percepire i più piccoli dettagli del suono e la loro posizione nello spazio per un realismo ancora maggiore. Grazie all’innovativa elaborazione del suono attraverso il controller, il Pro Compact offre un’immersione totale in tre dimensioni con qualsiasi cuffia stereo collegata al jack da 3,5 mm.