EVE Online un giro di prova e nuove abilità per tutti

In EVE Online, non è solo sufficiente per accumulare i milioni di ISK necessari per pilotare una corazzata. Devi anche allenare le abilità necessarie per farne volare uno, un atto che può richiedere mesi di tempo effettivo. Ma presto, CCP ti permetterà di portare le navi più piccanti di EVE per un giro di prova, permettendoti di prendere in prestito le abilità richieste con i nuovi materiali di consumo “Expert System”. Annunciato la scorsa settimana, Expert Systems ti darà una settimana di punti abilità temporanei in una “varietà di professioni“, senza doverti impegnare. Considerando il tempo necessario per allenarsi (e i limiti di punti abilità applicati ai piloti liberi), questi sono indicati come un buon modo per esplorare nuovi stili di gioco. I sistemi esperti sono dotati di un carico predefinito di livelli di abilità, mente, il che significa che non puoi assegnarli liberamente. A quanto pare, questo non è uno strumento per un pilota esperto per iniziare a sperimentare con navi specifiche. Piuttosto, questi sistemi sembrano rivolti ai nuovi giocatori che cercano di sperimentare oltre l’inizio del gioco (anche se dovrai comunque acquistare la nave per qualunque cosa tu stia provando).

Le abilità acquisite non andranno perse in caso di morte, anche se perderai l’accesso allo scadere della settimana. Puoi anche allenare le abilità come al solito, anche quelle in fase di test, cosa che CCP consiglia, considerando il costo dell’acquisto di un nuovo Expert System ogni settimana.

CCP prevede di rilasciarli nel negozio con denaro reale di EVE, con il sistema occasionale che appare come bonus di accesso. La risposta sui forum di EVE sembra mista, entrambi agitati per ulteriori microtransazioni a pagamento e diffidenti nei confronti dei nuovi giocatori che pilotano navi che non sanno volare. Ma EVE è un gioco che richiede tempo. Se il prezzo è abbastanza giusto, potrei vedere l’utilità di provare le mie opzioni prima di dedicare settimane del mio tempo a stare seduto in una stazione in attesa che le mie capacità finiscano l’addestramento.