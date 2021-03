Valheim il nuovo “Viking Space Program”

La scorsa settimana abbiamo parlato della nuova e calda mania dei giocatori di Valheim che si lanciano in aria usando catapulte improvvisate il cosiddetto “Viking Space program“. Ora, un vichingo ha scoperto come raggiungere l’orbita in tutta comodità, lanciando un’intera scialuppa attraverso i cieli con una colossale pista da bob. Questo fine settimana, Redditor HotGUUUUU ha rivelato il loro magnum opus, un’enorme rampa per scafi costruiti in alta montagna. Una volta spinta, la barca precipita verso il basso accumulando uno slancio davvero impressionante, prima di essere lanciata in mare ad alta velocità.

Tuttavia, la parte migliore arriva dopo il lancio. Mentre gli oceani di Valheim possono sembrare fatti d’acqua, la clip rivela che in realtà si tratta di una sorta di gomma liquida, che rimbalza perfettamente sulla superficie e si libra in alto nella stratosfera. Per alcuni, bellissimi secondi, la scialuppa scivola maestosa, prima di schiantarsi a terra nel mezzo di una foresta.

Ovviamente, ora che le persone hanno capito come mandare in orbita delle scialuppe, credo che sia solo una questione di tempo prima che quell’impressionante Valheim Millennium Falcon prenda il volo: punti bonus se riesci a colpire il bersaglio in cima all’altrettanto sbalorditivo Eye Of Sauron build.