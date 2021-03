Vampire The Masquerade – Bloodlines 2 grossi licenziamenti interni alla casa

Diversi dipendenti di Vampire The Masquerade – Bloodlines 2, lo sviluppatore Hardsuit Labs, hanno riferito di essere stati licenziati nella settimana successiva alla rimozione dello studio dal travagliato progetto. Nel rapporto sugli utili della scorsa settimana, Paradox ha annunciato che Bloodlines 2 era stato ritardato a tempo indeterminato e che Hardsuit sarebbe stato sostituito come sviluppatore principale del gioco. Da allora i membri del team narrativo del gioco hanno annunciato su Twitter che il reparto di quattro persone è stato licenziato, con licenziamenti che interessano i dipendenti di tutta l’azienda.

Questi licenziamenti seguono anni particolarmente difficili per lo sviluppatore di Bloodlines 2. Il gioco ha subito diversi ritardi e l’anno scorso, lo scrittore principale Brian Mitsoda è stato improvvisamente licenziato dallo studio insieme al direttore creativo Ka’ai Cluney. La narrativa senior progettata da Cara Ellison partì poco dopo.

Paradox deve ancora rivelare quale studio assumerà il controllo dello sviluppo. Ma con il gioco ora ritardato a tempo indeterminato, l’Epic Games Store ha smesso di accettare i preordini per Bloodlines 2.

I'm heartbroken to announce that I've been laid off from my position as a narrative designer at Hardsuit Labs – alongside the rest of the narrative department (and many others). All four of us are seeking new opportunities.

— Anna 🌿 – Looking for Work! (@annacwebs) March 1, 2021