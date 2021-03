Il Ranger “Robin Hood” in arrivo su Hood Outlaws & Legends

Hood Outlaws & Legends è un gioco di rapina medievale multiplayer costruito attorno alla storia di Robin Hood, in cui bande assortite di uomini allegri competono per derubare dai ricchi e dare ai poveri, o forse tenere per sé il bottino: questo è un moderno raccontare di nuovo la storia, dopotutto, e quindi, come ci si aspetterebbe, è oscuro, crudo e molto violento. Anche così, penso che in realtà sembra piuttosto buono, un po ‘come un incrocio tra Hunt Showdown e For Honor. Il primo trailer della panoramica dei personaggi pubblicato oggi dà uno sguardo più da vicino al Ranger, appropriatamente una classe basata sul leggendario eroe popolare in persona. Il Ranger è un personaggio cecchino / scout specializzato in furtività, velocità e abbattimento dei nemici a distanza. Piuttosto che bloccare gli attacchi (chiaramente non sono molto ben corazzati), i Rangers si affidano alla schivata per eludere i danni; possono anche usare il loro arco come arma da mischia quando le cose diventano appiccicose, anche se non sembra essere molto efficace nel ruolo. Un colpo alla testa ben mirato, d’altra parte, sembra essere un killer istantaneo. I ranger possono anche fornire un supporto efficace ai compagni di squadra abbattendo le corde e taggando i personaggi nemici, mentre bombe flash e frecce incendiarie forniscono opzioni tattiche più rumorose che i fan di Thief potrebbero trovare familiari. Ulteriori opzioni di personalizzazione possono essere ottenute tramite vantaggi sbloccabili.

Hood Outlaws & Legends uscirà il 10 maggio e offrirà tre passaggi di battaglia stagionali nel corso del suo primo anno. Per uno sguardo più da vicino di cosa si tratta, puoi registrarti per avere accesso alla beta chiusa su beta.hood-game.com.