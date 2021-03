ScourgeBringer: data per PlayStation 4 e Vita

Già disponibile dallo scorso anno su PC, Xbox One e Nintendo Switch, ScourgeBringer ha ora una data anche su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Il publisher Dear Villagers e lo sviluppatore Flying Oak Games hanno infatti annunciato che il gioco arriverà sulle due console Sony il 22 aprile.

La versione per PlayStation 4 sarà disponibile sia in digitale che in edizione fisica standard da 1000 copie e in versione collector’s da 500 copie, venduta sul sito di Pix’n Love Publishing. Qui sotto potete proprio vedere il filmato riguardanti le edizioni fisiche del gioco.

Questa la descrizione di ScourBringer su Steam:

Dagli sviluppatori di NeuroVoider, ScourgeBringer è un platformer roguelite che offre azione elettrizzante e grande libertà di movimento.

Ambientato in un mondo post-apocalittico in cui un’entità misteriosa ha portato scompiglio su tutta l’umanità, ScourgeBringer ti mette nei panni della guerriera più letale del suo clan: Kyhra. Aiutala a esplorare l’ignoto e aprire un varco attraverso macchine antiche che proteggono il sigillo del suo passato, e forse anche la redenzione dell’umanità.