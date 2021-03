Pokemon Unite: tanti filmati dalla versione Beta

Da qualche giorno in Canada è possibile testare la fase closed beta di Pokemon Unite, Moba per Switch e dispositivi mobile (iOS e Android) annunciato lo scorso giugno al Pokemon Presents. Grazie a questa beta si possono vedere diversi filmati di gioco, caricati dagli YouTuber.

Tra i video più corposi ci sono quelli caricai da Read Text Msg. Ogni video dura più di dieci minuti e ognuno mostra il gameplay di un Pokemon diverso, inclusi Eldegoss, Gengar, Cinderace, Greninja e Garchomp. Si può notare come come diversi Pokemon offriranno diverse strategie e set di mosse e come saranno generalmente strutturate le partite.

Pokemon Unite è attualmente in sviluppo da parte di Tencent Games per iOS, Android e Nintendo Switch, ma non ha ancora una data di rilascio definitiva.

Nel frattempo, ci sono molti altri contenuti Pokemon in arrivo. Durante il Pokemon Direct di pochi giorni fa è stato infatti mostrato il nuovo Pokemon Snap che uscirà ad aprile, Diamante Lucente e Perla Splendente che verranno lanciati entro la fine dell’anno, mentre l’ambizioso titolo open world, Leggende Pokemon Arceus, uscirà all’inizio del 2022 (qui se lo volete, potete dare una letta alla nostra anteprima).

Qui sotto vi lasciamo a diversi video della closed beta di Pokeon Unite.