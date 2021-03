Diablo II Resurrected riceverà due fasi di alpha test

Recentemente, come tutti ormai sapranno, è stata annunciata ufficialmente la remaster di Diablo II con Diablo II Resurrected e, per quanto apporterà diverse modifiche (non solo visive, ma principalmente), rimarrà comunque fedele all’originale.

Stando a quanto dichiarato dal Lead Producer Chris Lena durante un’intervista a PCGamesN, i giocatori potranno provare con mano la remastered in questione, così da poter loro stessi constatare la veridicità o meno della cosa. Lena ha dichiarato che al momento sono pianificate due fasi di alpha test. Una focalizzata sul giocatore singolo, l’altra invece sarà improntata per uno stress test dei server.

Inizieremo con un’alpha tecnica per giocatore singolo e poi avremo un’ulteriore test riconducibile ad uno stress test per il multiplayer.



Sfortunatamente però, il Lead Producer non ha fornito alcuna data o finestra approssimativa, né tantomeno specificare se tali test saranno pubblici per tutte le versioni o solo per quella PC. Ci si aspetta, comunque, un annuncio dell’apertura dei test relativamente a breve.

Diablo II Resurrected è atteso per il 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch e PC (qui trovate i requisiti ufficiali per la remaster). Rimanete con GamesVillage per saperne di più a riguardo. Intanto, date un’occhiata alla nostra intervista con i creatori!