Aliens Fireteam: annunciato lo shooter co-op

20th Century Fox e Cold Iron Studios hanno annunciato un nuovo sparatutto in terza persona cooperativo ambientato nell’universo di Alien; si tratta di Aliens Fireteam e vede fino a tre marines combattere contro gli Xenomorfi in una lotta per la sopravvivenza. Uscirà su PC, PlayStatio 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X / S e sarà disponibile dall’estate 2021. In fondo alla notizia potete vedere il trailer d’annuncio che è stato pubblicato.

Ambientato durante la trilogia originale di Alien, i giocatori saliranno a bordo della USS Endeavour e combatteranno contro l’alveare Xenomorfo. Ci sono 20 diversi tipi di nemici, dagli Xenomorfi ai Facehugger fino ai Pretoriani. Ognuno è descritto come dotato di “propria intelligenza per tendere imboscate, superare in astuzia ed eviscerare i marines vulnerabili”.

I giocatori possono scegliere tra una delle cinque classi: Gunner, Demolisher, Technician, Doc e Recon (Artigliere, Demolitore, Tecnico, Dottore e Ricognitore) insieme ad oltre 30 armi. Si possono personalizzare queste armi con più di 70 mod e accessori. Il classico fucile d’assalto e il lanciafiamme sembrano essere i punti fermi dell’arsenale dei marines.

Aliens Fireteam uscirà quest’estate, con ulteriori dettagli in arrivo più avanti. Per saperne di più, vi aggiorneremo in futuro su ulteriori aggiornamenti. Intanto, qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.