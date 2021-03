Nioh 2 The Complete Edition: nuova patch aggiunge icone per mouse e tastiera su PC

Team Ninja, team di sviluppo dietro il celebre Nioh 2, ha appena pubblicato una nuova patch per Nioh 2 The Complete Edition su PC, portando così (finalmente) le icone di input per coloro che giocano con mouse e tastiera.

Inoltre, la patch che muove la versione del titolo alla 1.27, apporta diversi miglioramenti al framerate, il quale calava impostando su alto il valore di “Qualità effetti”. Risolti problemi relativi ai giocatori con un framreate bloccato a 120FPS, il quale dava non pochi problemi e glitch grafici in alcune sequenze di combattimento.

L’intera patch note è presente sul tweet ufficiale degli sviluppatorim che trovate comunque anche in calce alla notizia. Vi ricordiamo che Nioh 2 The Complete Edition è attualmente disponibile su PS4 e PC tramite Steam. Intanto, qui trovate la nostra recensione del titolo.

Patch Ver. 1.27 for #Nioh2CE on #STEAM #PC is now rolling out and includes mouse and keyboard input icons along with several bug fixes. Check out the English patch notes available below! pic.twitter.com/Y0bQ4bT05G

— Team NINJA (@TeamNINJAStudio) March 2, 2021