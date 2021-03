Wasteland 3: permadeath e respec delle abilità previsti entro questo mese

InXile Entertainment, studio creatore di Wasteland 3, ha annunciato che la prossima patch dell‘RPG di successo aggiungerà la tanto attesa morte permanente (o permadeath). Attualmente, la patch che porterà l’opera alla versione 1.3.3, è attesa per gli inizi di questo mese.

La morte permanente arriverà per ciascun personaggio nel momento in cui, una volta a terra, il giocatore non riuscirà a rimettere in sesto il compagno nel numero prestabilito di round. A quel punto sopraggiungerà la morte permanente per il compagno caduto. Ovviamente, perdere tutti i Ranger equivarrà al Game Over.

Inoltre, fa sapere il team di sviluppo, con la patch 1.3.3 arriverà anche la possibilità del respec delle abilità: vale a dire quella meccanica che permette ai giocatori di resettare le abilità dei vari personaggi per poter poi costruire una nuova build più funzionale. I primi due respec saranno gratuiti ma, dopo averli usati entrambi, per i prossimi si dovrà pagare la cifra di ben $3000.

Al momento, inXile Entertainment non ha fornito ulteriori dettagli per la data ufficiale della futura patch di Wasteland 3. Continuate a seguire GamesVillage per saperne di più.