Genshin Impact: nuovo trailer per le abilità di Hu Tao

Hu Tao è l’ultimo personaggio attualmente in arrivo per Genshin Impact, la creazione dello studio cinese miHoYo. Il personaggio è la 77a direttrice del Funeral Parolr di Wangsheng ma state pur certi che porta con sé parecchi strumenti per il combattimento.

L’ultimo trailer pubblicato dal team di sviluppo è incentrato proprio su Hu Tao e sulle sue abilità. Il suo sprint le permette di passare attraverso i nemici e, sacrificando parte della sua vita, può attaccarli provocando danni da fuoco. Il suo attacco caricato in questo stato marchia i nemici i quali subiscono danno da fuoco nel tempo.

Inoltre, è presente un’abilità passiva che aumenta i danni da Pyro quando la salute di Hu Tao risulta particolarmente bassa.

Spirit Soother è l’abilità che le permette di evocare uno spirito Pyro che colpisce molteplici nemici in una volta. In base al numero di colpi e alla vita di Hu Tao, quest’ultima rigenera la propria salute. In questo modo, comunque, possono essere colpiti fino a 5 nemici.

In generale, il suo playstyle è il perenne scambio di salute in cambio di ingenti danni. Cosa ne pensate di Hu Tao? Fatecelo sapere! Intanto GamesVillage vi ricorda che Genshin Impact è attualmente disponibile per PS4, PC, iOS e Android.