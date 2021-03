The Dark Pictures Anthology Little Hope: ecco Friend Pass e Curator’s Cut

A partire da oggi (e come era stato largamente ipotizzato dai fan), tutti i possessori di The Dark Pictures Anthology Little Hope potranno accedere gratuitamente al Friend Pass, una speciale funzionalità, valida su PlayStation 4, Xbox One e PC, che consentirà loro di vivere l’intera esperienza di gioco con un amico che non possiede il titolo di Bandai Namco e Supermassive Games tramite la modalità multiplayer Storia Condivisa, a patto di utilizzare la stessa piattaforma.

Insieme al Friend Pass, tutti i giocatori otterranno anche la modalità Curator’s Cut, che offrirà una nuova prospettiva di gioco, con nuove scene esclusive che si attiveranno dopo aver giocato al titolo per la prima volta. Inoltre, in aggiunta a questi contenuti, i possessori di The Dark Pictures Anthology Little Hope potranno accedere anche alla colonna sonora del gioco su tutte le principali piattaforme di streaming.

Little Hope (qui la nostra recensione) è il secondo episodio della saga The Dark Pictures Anthology, una serie di giochi horror cinematograficamente intensi e indipendenti, sviluppata per creare una nuova storia terrificante a cadenza regolare. Ogni gioco è indipendente e autoconclusivo e includerà una nuova storia, una ambientazione diversa e soprattutto un nuovo cast di personaggi.

Il terzo gioco, House of Ashes, arriverà nel corso dell’anno e immergerà i giocatori nell’oscurità che si cela sotto i Monti Zagros, dove qualcosa di antico e sovrannaturale si è risvegliato… ed è in cerca di una nuova preda!