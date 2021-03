Epic Games acquisisce Tonic Games Group

La famiglia di Epic Games si sta allargando, e a entrarne a far parte è stato un developer di tutto rispetto. Con un annuncio rilasciato sul suo sito ufficiale infatti, l’azienda creatrice del batte royale Fortnite ha voluto dare il benvenuto a Tonic Games Group, la casa di sviluppo responsabile di Mediatonic e del suo grande successo: Fall Guys.

Dunque si preparano i fuochi d’artificio per i fan di due dei battle royale più in voga del momento, ma i giocatori di Fall Guys non devono preoccuparsi. Epic Games ha infatti voluto rassicurarli che nulla del gameplay cambierà e che soprattutto il gioco è ancora previsto in arrivo su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X e S a partire dall’estate 2021.

Soddisfazione e buoni propositi sono stati espressi da entrambe le parti in causa, a partire da Dave Biley, CEO e cofondatore di Tonic Games Group:

“Qui a Tonic Games Group diciamo spesso che ‘ognuno merita un gioco che sembri essere stato fatto apposta per lui’. Con Epic,sentiamo di aver trovato un luogo fatto per noi. Loro condividono il nostro obiettivo di creare e supportare giochi che abbiano un impatto positivo, che migliorino gli altri e che suerino la prova del tempo. Non potremmo essere più emozionati di unirci al loro team”

Sulla stessa lunghezza d’onda l’altro cofondatore di Tonic, Paul Croft, che ha voluto aggiungere:

“Oltre alla visione condivisa dei nostri team, abbiamo visto un immenso potenziale nell’unire le nostre forze a quelle di Epic. Che sia rendere i nostri giochi migliori possibile che aiutare altri sviluppatori a portare i loro contenuti dal germoglio di un’idea al successo commerciale,sappiamo che insieme saremo in grando di raggiungere grandi risultati”

Allo stesso modo la pensa anche Tim Sweeney, CEO e fondatore di Epic Games:

“Non è un segreto che Epic sia impegnata nel costruire un metaverse, e Tonic Games condivide questo obiettivo. Mentre Epic lavora per costruire questo futuro virtuale, abbiamo bisogno di un grande talento creativo che sa come realizzare giochi, contenuti ed esperienze potenti”

Probabilmente questa fusione porterà a eventi condivisi tra i due titoli battle royale o a uno scambio di skin, con i simpatici personaggi di Fall Guys pronti a versitrsi come i protagonisti di Fortnite e viceversa. L’interesse di Epic Games per il developer di un titolo che ha venduto oltre 11 milioni di copie su PC (dati aggiornati a dicembre 2020) era scontato, soprattutto perché il genere di Fall Guys è lo stesso del più grande successo di Epic: Fortinte. A questo punto però i giocatori vorranno sapere se il titolo di Mediatonic rimarrà disponibile anche su Steam oppure diventerà un’esclusiva Epic Games Store su PC. Il caso di Rocket League di Psyonix potrebbe essere un indizio di come verrà gestita la situazione: il gioco infatti, ad oggi, è disponibile solo su Epic Store, ma i giocatori che lo avevano scaricato via Steam prima dell’accordo continuano a ricevere tutti gli aggiornamenti.