Without Remorse: il teaser trailer del film in arrivo

Without Remorse debutterà direttamente su Amazon Prime Video il prossimo 30 aprile. Questo grazie ad un accordo siglato tra la Outlier Society, casa di produzione del protagonista Michael B. Jordan, e il colosso digitale che permetterà la distribuzione e sviluppo esclusivo di svariati titoli.

Without Remorse vede Jordan nei panni di John Kelly (alias John Clark), eroe nato dalla penna di Tom Clancy, noto autore in quello che è stato definito una sorta di spin-off della serie di Jack Ryan. Ad affiancare Jordan – che presto produrrà un adattamento di Static Shock – in questa prova ci sono Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Jack Kesy e Luke Mitchell. Tom Clancy non è un autore estraneo agli adattamenti dei suoi romanzi: oltre a svariate pellicole cinematografiche uscite nel corso degli anni, più recentemente è stata prodotta una serie tv su Jack Ryan per Amazon, senza contare la fortunatissima saga di videogames nota come Rainbow Six che pesca, a piene mani, dai suoi libri.

Di seguito vi mostriamo un primo teaser trailer del film di Stefano Sollima.