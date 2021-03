It Takes Two: online i primi 22 minuti di gameplay

Il nuovo titolo cooperativo di Hazelight Studios (A Way Out e Brothers A Tale of Two Sons), ovvero It Takes Two, è stato mostrato nei suoi primi 22 minuti di gameplay dal sito GameSpot, che ha condiviso la parte iniziale del gioco tramite il suo canale YouTube, proponendo le meccaniche principali della nuova IP di Electronic Arts.

In It Takes Two i giocatori vestiranno i panni di Cody e May, una coppia di genitori sull’orlo del divorzio che grazie all’intervento della loro figlia e di un libro magico, si ritroveranno a vestire i panni di due pupazzi pronti ad affrontare un’avventura che li riavvicinerà a suon di collaborazioni per superare puzzle ambientali e sconfiggere i nemici.

Così come A Way Out, parliamo di un gioco dalla forte componente co-op (locale e online) e non giocabile in single player. Per poter giocare in 2 occorrerà essere in possesso soltanto di una copia del gioco, con il secondo utente che potrà unirsi alla partita come ospite (online) o utilizzando il secondo controller (co-op locale). A differenza di A Way Out però, qui parliamo di un titolo action-adventure platform, ricco di enigmi e puzzle.

Non mancheranno meccaniche competitive che metteranno i giocatori gli uni contro gli altri n alcuni mini-giochi che avranno però zero impatto sulla trama. Il gioco è atteso su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 26 marzo 2021. Di seguito il gameplay. Intanto, di recente sono emersi i requisiti PC del gioco.