Atelier Ryza 2: l’ultima patch introduce il salvataggio cross-save

Il franchise Atelier di di Koei Tecmo, è una serie di giochi di ruolo che esiste da molto tempo, con il suo primo titolo uscito sulla PlayStation originale nel 1997: la storia di Ryza è diventata una delle più popolari, poiché ha attirato nuovi giocatori alla serie. Quando è stato annunciato Atelier Ryza 2, è stato incluso anche un aggiornamento da Play Station 4 a Play Station 5 gratuito per i giocatori che desiderano continuare i propri progressi sulla console next-gen di Sony: con l’aggiornamento, tuttavia, le preoccupazioni di perdere progressi su PS4 non mancano, poiché i giocatori avrebbero dovuto ricominciare da capo su PS5, perdendo ore di gioco.

L’ultimo aggiornamento di Atelier Ryza 2 risolve questo problema e aggiunge migliorie per i giocatori che passano da PS4 a PS5. L’ultima patch del gioco è stata aggiornata alla ver 1.03, ed è disponibile per PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch: tutte e quattro le versioni includono DLC e correzioni di bug, mentre PS4 e PS5 hanno abilitato il supporto per il salvataggio cross-save. I giocatori che importano i propri salvataggi PS4 nella versione PS5 di Atelier Ryza 2 non solo possono continuare i propri progressi su PS5, ma possono anche ottenere costumi legacy basati sul primo Atelier Ryza.

Per avviare il cross-save, i giocatori dovranno accedere alla scrivania di Ryza tramite il suo appartamento: le nuove opzioni che consentono ai giocatori di importare e ricevere dati di salvataggio dalle console Sony saranno ora un’opzione. Nel titolo, i giocatori sono incoraggiati a creare ricette per aiutarli a impegnarsi in battaglia, con i suoi elementi di creazione che sono più concentrati che semplicemente sconfiggere i nemici. Con il lancio di Atelier Ryza 2, ora i fan aspettano con ansia notizie su Atelier Mysterious Trilogy DX, una raccolta che comprende i tre titoli precedenti della serie. Atelier Ryza 2 è attualmente disponibile per PC, PS4, PS5 e Switch.