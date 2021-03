Magic Legends: pubblicato un nuovo gameplay trailer

L’editore Perfect World Entertainment e lo sviluppatore Cryptic Studios hanno pubblicato un nuovo trailer per Magic: Legends che introduce i livelli di difficoltà e le modifiche del gioco. Magic: Legends è attualmente in beta aperta per PC tramite Arc Games e Epic Games Store. Il lancio completo è previsto per PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2021. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Perfect World Entertainment:

Dagli sviluppatori di Neverwinter arriva un nuovo MMORPG top-down con combattimenti frenetici ispirati a Magic: The Gathering. Un’antica forza si muove nell’oscurità, rappresentando una minaccia sempre crescente per l’intero multiverso. I giocatori sperimenteranno il potere di diventare un Planeswalker scoprendo emozionanti incantesimi basati sul mana e costruendo strategicamente la mano perfetta di attacchi bilanciati per controllare il caos del campo di battaglia. Mentre esplorano apertamente le vaste zone di Magic: The Gathering , i giocatori combatteranno al fianco di personaggi iconici e creature leggendarie rese popolari dal gioco di carte originale.

Caratteristiche principali

Diventa un Planeswalker : i giocatori possono scegliere tra cinque diverse classi e passare da un Planeswalker all’altro in qualsiasi momento.

: i giocatori possono scegliere tra cinque diverse classi e passare da un Planeswalker all’altro in qualsiasi momento. Percorri il tuo percorso : I giocatori dovranno attraversare varie zone per salvare il multiverso, ma il modo in cui tessono il loro percorso dipende da loro.

: I giocatori dovranno attraversare varie zone per salvare il multiverso, ma il modo in cui tessono il loro percorso dipende da loro. Controlla il caos : controlla il caos in combattimenti in tempo reale. La scelta degli incantesimi da inserire in ciascuna mano richiede strategia, poiché verranno estratti a caso durante gli attacchi.

: controlla il caos in combattimenti in tempo reale. La scelta degli incantesimi da inserire in ciascuna mano richiede strategia, poiché verranno estratti a caso durante gli attacchi. Raccogli e potenzia : i giocatori scopriranno una miriade di incantesimi e raccoglieranno frammenti di incantesimi per renderli più potenti.

: i giocatori scopriranno una miriade di incantesimi e raccoglieranno frammenti di incantesimi per renderli più potenti. Combatti insieme: le zone di Magic: Legends si possono affrontare da soli o con un massimo di altri due Planeswalker.

Classi