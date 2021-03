Fantasian: story trailer del nuovo titolo di Hironobu Sakaguchi

Fantasian, è un gioco di ruolo tradizionale con uno stile artistico non tradizionale e una colonna sonora composta da Nobuo Uematsu di Final Fantasy. Nel 2004, il creatore della serie Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, ha formato un nuovo studio di sviluppo chiamato Mistwalker: la società è nota per giochi di ruolo come Blue Dragon e Lost Odyssey, e anche per il prossimo titolo di Apple Arcade.

Rivelato per la prima volta nel marzo 2019, tra i tanti i titoli di lancio esclusivi per Apple Arcade, Fantasian è stato ritardato ed è ora previsto per il lancio entro il 2021: il gioco ha la particolarità di presentare oltre 150 diorami artigianali, che vengono poi fotografati e popolati con personaggi 3D, questi diorami sono usati poi come sfondi per i sotterranei del gioco, gli ambienti interni e l’over world. Il risultato è una presentazione visiva affascinante e unica, che si combina con meccaniche di gioco di ruolo più standard come parlare con gli NPC in città per raccogliere informazioni, incontri casuali con nemici e combattimenti a turni. Di seguito riportiamo la storyline del titolo:

In un mondo governato dalle macchine, il protagonista di Fantasian, Leo è alla ricerca del padre scomparso, ma perde la memoria dopo un’esplosione accidentale. Il suo unico ricordo rimasto riguarda Kina, una ragazza che decide di viaggiare con lui attraverso più dimensioni mentre si imbarca in una ricerca per recuperare la sua memoria. Altri personaggi, ciascuno con una storia e una personalità uniche, si uniscono al gruppo nel loro viaggio.



Mentre il gameplay e l’impostazione della storia saranno familiari ai fan dei giochi di ruolo, Fantasian introduce anche il sistema Dimengeon, che invia i nemici in una dimensione alternativa per essere affrontati successivamente , consentendo così ai giocatori di esplorare senza preoccuparsi della percentuale di rate di incontri casuali: i giocatori possono quindi saltare nel Dimengeon, una combinazione delle parole dimension e dungeon, ogni volta che vogliono affrontare una battaglia. Questa nuova funzionalità è nata quando gli sviluppatori si sono resi conto che essere interrotti da incontri casuali nei sotterranei poteva ostacolare il flusso del gioco e impedire ai giocatori di godersi gli ambienti diorama. Fantasian verrà lanciato su Apple Arcade per iOS, Apple TV e Mac nel 2021.