GamesVillage su Twitch: seguite le nostre dirette e abbonatevi al canale

Per chi ancora non lo sapesse, GamesVillage è stabilmente presente su Twitch con il suo canale, offrendo diversi contenuti giornalieri e per l’intera settimana. Insomma, siamo live durante la settimana con almeno con una live giornaliera, con il nostro team composto dai nostri redattori che vi intrattiene proponendo svariati titoli in grado di coprire ogni genere, ma non solo!

Ogni mercoledì mattina (dalle 09:45 in avanti) il nostro talk show di punta, vale a dire il Buongiornissimo… GamesVillage Talk!, è ormai diventato appuntamento fisso, ma in futuro arriveranno anche altri talk, nuovi format esclusivi e altri contenuti “just chatting” che vi terranno sempre più compagnia. Il nostro canale è anche la casa di unboxing e di contenuti legati all’Esport, tra gameplay competitivo e analisi di titoli e competizioni esportive. Immancabili anche le nostre coperture degli eventi e le conferenze più importanti, insomma… non ci, anzi vi facciamo mancare proprio nulla.

Dunque, vi invitiamo a seguirci sempre di più, perché un canale Twitch non è nulla senza la sua community e i suoi spettatori. Inoltre, se i nostri contenuti sono di vostro gradimento e vi piacerebbe avere sempre più diretta giornaliere, sappiate che potete dare il vostro contributo e supportarci abbonandovi al canale senza spendere un solo euro. Tramite Prime Gaming infatti, tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime possono donare ogni mese il proprio abbonamento al canale, salvaguardando il proprio portafoglio ma allo stesso tempo dandoci il giusto supporto per offrirvi un servizio sempre migliore. E se ci volete proprio bene, l’abbonamento mensile per chi non è utente Prime Gaming costa soltanto 3.99 euro.

Per essere sempre aggiornati sulle nostre dirette e su cosa portiamo in live, vi basta dare uno sguardo alla nostra programmazione settimanale (sempre in aggiornamento), seguirci su Facebook o entrare a far parte del nostro gruppo Telegram, aperto a tutti e senza alcun tipo di restrizione.