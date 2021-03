Fantasian: un nuovo trailer rivela le caratteristiche di gioco

Fantasian è un nuovo adventure rpg del creatore di Final Fantasy Hironobu Sakaguchi, in collaborazione con il compositore Nobuo Uematsu, in collaborazione con Mistwalker. I fan della serie Final Fantasy sanno che molti dei suoi giochi trattano temi di appartenenza e sacrificio in mondi in cui c’è una lotta costante tra uomo, magia e macchina: con sedici voci principali della serie Final Fantasy, da Midgar in Final Fantasy 7 ai colorati biomi interconnessi dell’open world in Final Fantasy 12. Fantasian si svolge in un mondo governato dalle macchine: l’universo del gioco è multidimensionale ed esiste una lotta costante per l’equilibrio e il potere tra le persone e gli dei.

I giocatori inizieranno il gioco nei panni di Leo, un misterioso protagonista che si risveglia dopo un’esplosione per ritrovarsi perso e con un solo ricordo. Leo cercherà di svelare il suo passato affrontando contemporaneamente una sinistra infezione meccanica che si sta diffondendo in tutta l’umanità. Un nuovo trailer di Fantasian introduce i giocatori ad alcuni dei personaggi chiave del gioco e le sue meccaniche di battaglia JRPG . Uno degli aspetti di Fantasian sono i suoi mondi diorama: ci sono oltre 150 diorami fatti a mano nel gioco che fondono ambienti fisici con personaggi 3D e filmati cinematografici . I giocatori viaggeranno attraverso aree popolate da civili e ambienti che i mostri chiamano casa. Come mostrato nel trailer, quando i giocatori incontrano mostri in natura, possono combattere o inviare i nemici in un luogo chiamato Dimengeon.

In Fantasian, il Dimengeon esiste per dare ai giocatori opzioni riguardo a quando vogliono combattere le battaglie: il Dimengeon può essere attivato o disattivato e ha una quantità massima di mostri che può essere immagazzinata al suo interno. Se un giocatore vuole combattere un mostro possono farlo in qualsiasi momento essi incontrano uno, e il sistema di combattimento mostrato è molto simile alle battaglie a turni della serie Final Fantasy. Tuttavia, se un giocatore non vuole combattere una battaglia, può semplicemente inviare mostri al Dimengeon per combattere con il party in un secondo momento. Questo nuovo trailer non mostra se c’è un modo per aumentare la capacità di Dimengeon o quali combattimenti di mostri in Fantasian non saranno trasferibili al Dimengeon, ma mostra alcuni fantastici potenziali boss. Fantasian uscirà nel 2021 tramite il servizio di abbonamento Apple Arcade per Apple TV, computer Mac, iPhone e iPad.