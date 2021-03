Justice League: Ray Fisher (di nuovo) contro la Warner

Justice League, nella sua versione diretta e fortemente voluta da Zack Snyder, arriverà in digitale anche in Italia questo mese ma è accompagnato da una buona dose di polemiche, scaturite dall’attore Ray Fisher. L’attore ha da sempre lanciato delle vere e proprie bombe contro la dirigenza Warner Bros. o il regista Joss Whedon per quanto accaduto sul set delle riprese aggiuntive della versione uscita nel 2017, e continua a farlo ogni settimana.

Su Twitter, Ray Fisher si è di nuovo scagliato contro la Warner Bros. in un lungo post: “prima delle riprese aggiuntive di Justice League del 2017, ci sono state delle conversazioni discriminatorie a livello razziale dagli executives della Warner Bros.: Toby Emmerich, Geoff Johns e Jon Berg. Se fossi stato a conoscenza di queste conversazioni mentre venivano fatte, le avrei riportate immediatamente. Tuttavia, solo nell’estate del 2020 persone che si trovavano a quei meeting si sono sentiti a proprio agio nel condividere con me ciò che era stato detto. Quando si tratta di questioni che coinvolgono la ‘razza’, ho sempre provato a dare il beneficio del dubbio. Ma quando hai degli executives di uno studio (in particolare Johns) che dicono che non puoi avere un personaggio di colore arrabbiato al centro di un film – e poi fanno di tutto per rimuovere tutte le persone di colore dalla pellicola – non sei più associabile ad un beneficio del dubbio. Toby, Geoff e Jon non erano ignoranti per via dei loro pregiudizi personali. Sapevano benissimo che la retorica razzista usata in quei meeting era offensiva, discriminatoria, inaccettabile. Ma hanno evitato di parlarne direttamente con me o con qualsiasi persona di colore associata a quel film. Invece, codardamente, mi hanno fatto alcune richieste estremamente problematiche come il provare ad interpretare Cyborg come fosse Quasimodo o forzare le riprese aggiuntive di una scena così da sottolineare l’esistenza di un pene di Cyborg. Sfortunatamente, questi erano solo alcuni dei problemi. Sappiamo che i dirigenti della Warner Bros. Pictures hanno mentito al cast e alla crew e a tutto il mondo sul fatto che sia stato Zack Snyder ad ingaggiare Joss Whedon per finire il suo film. Ma la verità continuerà a venire a galla. E quando accadrà, cercheranno di spostare tutte le colpe su Kevin Tsujihara e su Joss Whedon. Ma non fate errori, Geoff ha lavorato a stretto contatto con Whedon per revisionare l’intera sceneggiatura. E anche se non è accreditato come co-sceneggiatore, Geoff è sicuramente una persona che ha alimentato le discriminazioni razziali che sono avvenute tra lui, Jon e Toby. Zack Snyder’s Justice League è una prova e il contrario di quella discriminazione. […] P.s. Walter Hamada deve delle scuse a tutti coloro che hanno partecipato alle indagini su Justice League”