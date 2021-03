Una banana potrebbe essere il prossimo controller per PC, secondo un brevetto Sony

Mentre un mouse e una tastiera sono ancora la scelta migliore per cose come gli sparatutto, un controller è uno strumento indispensabile nel tuo arsenale di giochi per PC. Ma con alcuni dei migliori controller che superano i 70€, non è sempre un investimento economico. Ebbene, Sony sembra voler cambiare la situazione. Una recente domanda di brevetto potrebbe vedere in futuro l’utilizzo di qualsiasi “oggetto passivo non luminoso” come controller, inclusa una banana. Esatto, non sono solo un’arma eccellente in Hitman, ma potrebbero anche essere un’ottima periferica per giocare a giochi come Forza o Dark Souls (grazie, GamesIndustry).

L’applicazione sottolinea che molti giocatori di solito possiedono un controller e che “sarebbe auspicabile che un utente potesse utilizzare un dispositivo economico, semplice e non elettronico come periferica per videogiochi“. La tecnologia proposta nel brevetto utilizzerà una fotocamera per tracciare i contorni dei pixel ei colori dell’oggetto di tua scelta. Ciò significa che si potrebbe fare molto anche in termini di controller di movimento, come usare la banana per spostare la telecamera.

Si parla anche di un “controller a due oggetti“, questa volta dimostrato con un altro fiocco di frutta: le arance. L’applicazione utilizza due arance come esempio per formare un unico volante. Ciò aumenta anche il potenziale per le banane a doppia impugnatura, il che sembra molto più eccitante di quanto dovrebbe essere.

Come per tutti i brevetti, non è noto se Sony andrà da qualche parte con la tecnologia. O se lo fanno, potrebbero passare anni prima che iniziamo a rotolare intorno alla raffica con la frutta regolarmente. È un’idea piuttosto ingegnosa e che Sony spera sarà una scelta alternativa alla tecnologia dei controller costosa e sempre più complessa.