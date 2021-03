Doritos diventa l’Official Marketing Partner di Twitch Rival in Europa

Doritos, il secondo più grande brand di snack globale di PepsiCo, sarà Official Marketing Partner di Twitch Rivals, una serie di eventi di gioco competitivo con streamer, celebrities e artisti emergenti, che si sfidano su Twitch in competizioni testa a testa in alcuni dei giochi più famosi. Doritos è il primo partner di Twitch Rivals in Europa. La partnership, che inizia oggi, vedrà circa 60 trasmissioni nei mercati dell’Europa occidentale, tra cui Regno Unito, Spagna, Belgio e Paesi Bassi.

Lou Garate, Head of Global Sponsorship Sales di Twitch ha dichiarato:

I Twitch Rivals sono i nostri eventi di intrattenimento competitivo che riuniscono eSports e giochi competitivi con l’interattività. Il risultato finale per la nostra community è quello di un’esperienza unica. In qualità di Official Marketing Partner di Rivals in Europa, Doritos sta estendendo la già fortunata Official Marketing Partnership nordamericana e avrà l’opportunità di coinvolgere il nostro pubblico in modo autentico e innovativo. Siamo lieti di averli a bordo mentre continuiamo ad espandere Twitch Rivals in Europa.



Come partner, Doritos lancerà anche la ‘Doritos Disruptor Series’ EMEA, un concetto su misura che vedrà i creator di Twitch ospitare una serie di tornei a livello locale con gruppi selezionati di streamer emergenti. Verrà quindi data la possibilità agli streamer europei, per la prima volta, di ospitare i propri tornei, permettendo loro di gestire gli eventi nel proprio stile e competere sia per la fama che per i premi in denaro!

Wayne Newton, Marketing Director Doritos West Europe di Pepsico ha commentato: