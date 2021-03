Valheim e l’esercito di lupi!

Puoi domare e allevare lupi nel gioco di sopravvivenza vichingo Valheim e, a differenza dei cinghiali addomesticati, i lupi ti seguono in giro. Combatteranno lealmente anche i tuoi nemici, e in modo abbastanza efficace: un lupo a due stelle può fare un bel casino con il primo boss di Valheim, Eikthyr, o almeno così ho sentito. Ma come se la caverebbe un lupo nella battaglia contro il boss finale di Valheim? E se quel lupo avesse altri 49 lupi ululanti al suo fianco? Un giocatore ha deciso di scoprirlo ed è una scena piuttosto gloriosa. Su Reddit, WoodDivision5 è stato impegnato ad allevare lupi e (in qualche modo) ad affrontare l’ululato quasi costante che ha spinto molti degli allevatori di lupi di Valheim dietro l’angolo. (Seriamente, lupi. Devi dare una pausa all’ululato.) A partire da un paio di lupi a due stelle, WoodDivision5 ne allevò altri 48 e poi guidò l’esercito sfocato fino al boss finale di Valheim, Yagluth, per un combattimento. Ed eccolo qui:

E poi hanno completamente distrutto Yagluth. Entro circa sei secondi perde metà dei suoi HP. In mezzo alla folla, il gigante scheletrico solleva lentamente un’enorme mano ossuta per lanciare il suo primo attacco, e … è tutto finito. Morte di lupi. Molti lupi. Che branco di bravi cani! Odino sarebbe orgoglioso e forse anche un po ‘inorridito. “Ho detto di distruggere i miei nemici, ma quello … è stato semplicemente brutale.” Allora, come si allevano così tanti lupi? WoodDivision5 dice di aver usato una versione della torre di allevamento “macchina del cinghiale” di cui puoi vedere una versione in questo video. In sostanza, due cinghiali (o lupi) sono intrappolati in una piccola camera in cima a una torre dove il cibo può essere facilmente distribuito.

Gli animali nutriti sono felici e gli animali felici si riproducono e quando i cuccioli nascono cadono attraverso una fessura nel pavimento e in un recinto di raccolta sottostante. Ciò manterrà la coppia al top della riproduzione continua, perché la riproduzione si interromperà solo se ci sono troppi adulti in un’area. Per quanto riguarda il trasporto di 50 lupi dalle montagne alle pianure, puoi dimenticarti di cercare di portarli tutti su una nave. WoodDivision5 dice che invece hanno preso una coppia di lupi (uno alla volta in barca) e li hanno messi in una torre di riproduzione costruita sulle pianure vicino all’altare di evocazione di Yagluth. Nessuno dei lupi è stato nemmeno ucciso nel combattimento, anche se due sono morti a causa di una zanzara morta mentre si dirigevano verso la resa dei conti. Dopo la battaglia, WoodDivision dice che ai lupi è stata data la libertà, sia per i massicci colpi di fps che derivano dall’avere tanti lupi in un punto, sia per “la lenta follia in cui sono stato spinto con gli ululati“. Comprensibile. Sono buoni cani, ma rumorosi.