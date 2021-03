Devil Daggers nuova patch, grandi cambiamenti!

Lo sparatutto in prima persona gotico Devil Daggers è abbastanza vecchio da aver effettivamente fatto una svolta su Steam Greenlight. È stato lanciato all’inizio del 2016 e ha avuto un’impressione immediata come un gioco che ti ucciderebbe quasi immediatamente (e questo quasi lo è se tu fossi davvero bravo).

Un mese dopo l’uscita, il detentore del record mondiale era riuscito a sopravvivere per 612 secondi. Ha fatto abbastanza impressione per guadagnare una scelta dello staff ai nostri Game of the Year Awards 2016, e cinque anni dopo, Devil Daggers detiene ancora un posto nella nostra lista dei giochi più difficili su PC. A febbraio, per celebrare il suo quinto anniversario, il gioco ha ricevuto anche il suo primo aggiornamento su Steam dal 2016.

La patch si concentra principalmente sulle caratteristiche della qualità della vita, inclusa l’aggiunta dello scrubbing del replay che ti consentirà di saltare a qualsiasi parte di un replay, nuove statistiche e grafici nei replay e alcuni significativi aumenti delle prestazioni “fino a 5 volte o più in alcuni casi “, ha detto lo sviluppatore Sorath.