Zynga acquista Echtra Games, svilupperà un nuovo GDR

Zynga ha annunciato di aver acquistato Echtra Games, lo studio di sviluppo di Torchlight III, Echtra Games.

L’acquisizione rafforza il futuro dell’action GDR ambientato nelle terre di Novastraia, aggiungendo sviluppatori con una vasta esperienza nel settore, nonché strumenti e tecnologie di sviluppo multipiattaforma proprietari che sono stati costruiti su Unreal Engine.

Echtra Games svilupperà un nuovo gioco di ruolo multipiattaforma, ancora da annunciare, in collaborazione con lo studio NaturalMotion.

“Max e il suo team di Echtra Games sono responsabili di alcune delle IP più leggendarie mai create, e sono esperti nel genere dei giochi di ruolo d’azione e nello sviluppo multipiattaforma”, ha dichiarato Frank Gibeau, CEO di Zynga, in un comunicato stampa. “Sono entusiasta di dare il benvenuto al team di Echtra Games nella famiglia Zynga. Questa acquisizione sarà determinante per far crescere le nostre licenze e i nostri marchi iconici dai dispositivi mobili ai PC e alle console, contribuendo a espandere ulteriormente il mercato totale di Zynga “.

Il CEO di Echtra Games Max Schaefer ha aggiunto: “Echtra Games è lieta di entrare a far parte della famiglia Zynga. Condividiamo la visione di Zynga secondo cui il gioco multipiattaforma è una parte essenziale del futuro dei giochi di ruolo e dell’intrattenimento interattivo e siamo ansiosi di applicare la nostra vasta esperienza e i nostri talenti a questo sforzo “.