Fortnite in arrivo una skin femminile Midas, Marigold

Una delle “skin” più popolari di Fortnite è ottenere un’ evoluzione placcata in oro”. Per tutto il ritorno nella stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, il leader dell’agenzia Midas ha paralizzato i giocatori con il suo aspetto accattivante, la sua capacità di trasformare praticamente qualsiasi cosa in oro e la sua misteriosa connessione con altri personaggi. Bene, come una sitcom degli anni ’80 in uscita, Fortnite ha introdotto un nuovo membro della famiglia per Midas. La skin femminile di Midas, denominata “Marigold”, è trapelata grazie a minatori di dati come HYPEX, ma originariamente era un fan design dell’utente Twitter Kitsunexkitsu.

Sì, Marigold fa sicuramente parte della stessa famiglia di Midas, fino alla pelle gessosa, alle iridi dorate e all’occhio destro bianco latte. Ancora meglio, proprio come la sua controparte, l’abilità speciale di Marigold le consente di trasformare gradualmente più del suo corpo in oro ad ogni eliminazione che fa sul campo di battaglia. Ecco uno sguardo alla sua forma finale.

Secondo i data miner come HYPEX, Marigold sarà presente in un pacchetto in arrivo per una quantità indeterminata di V-bucks. Per fortuna, Marigold non arriva da sola. Sarà accompagnata da un paio di cosmetici aggiuntivi che si adattano alla sua estetica dorata. Ci sono due spade corte dorate per i tuoi picconi, e poi c’è un borsone mezzo dorato allacciato con proiettili dorati che possiamo presumere sia un oggetto di bling posteriore. Ci saranno anche una serie di sfide che ti permetteranno di guadagnare fino a 1.500 V-bucks, secondo le perdite. Per quanto riguarda quando Marigold sta colpendo il negozio di articoli, una data deve ancora essere confermata o addirittura trapelata, quindi tieni gli occhi aperti.