Doom 3 VR Edition: annunciata la versione per PlayStation VR

Sul PlayStaion Blog, Sony ha fatto sapere che oggi verranno fatti 6 annunci riguardanti il mondo della realtà virtuale; il primo ad essere mostrato è stato Doom 3 VR Edition.

Questa versione per PlayStation VR è in arrivo il 29 marzo su PlayStation 4 e retrocompatibile per PlayStation 5.

Come scritto sullo stesso blog:

DOOM 3: VR Edition include DOOM 3 e le sue espansioni, Resurrection of Evil e The Lost Mission, riprogettati per la tecnologia PS VR. Scopri i segreti degli empi esperimenti dell’UAC, incontra mostri inquietanti in ambienti claustrofobici e brandisci un arsenale di armi iconiche (e persino ultraterrene) con nuove texture, shader ed effetti sonori, mentre cerchi di sopravvivere alle armate infernali per oltre 15 ore d’azione da cardiopalma.

Immergiti in un’atmosfera terrorizzante con le nuovissime ottimizzazioni VR: comandi di movimento per sbirciare e sparare dietro gli angoli con armi dotate di torcia, funzionalità di rotazione rapida a 180 gradi per sorprendere i demoni che tentano di coglierti alle spalle e display da polso per monitorare salute, armatura e munizioni. Con DOOM 3: VR Edition i fan della realtà virtuale vivranno un’esperienza infernale, in combinazione con il mix di azione e horror acclamato dalla critica dell’originale DOOM 3.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto. Gli annunci verranno fatti ogni mezz’ora, a partire dalle 16:00.